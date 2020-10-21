Шевченковский районный суд продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в центре Киева. Об этом 21 октября сообщает «Укринформ»

По имеющимся данным, дело Шеремета рассматривают двое судей и трое присяжных. Слушание по делу проходит в ограниченном режиме. Ожидается выступление защиты обвиняемых, а также их комментарии о предоставленных доказательствах. Ранее сообщалось, что суд отказался арестовывать «беркутовцев», которых обвиняют в расстрелах на Майдане.

Не знала, не читала, рассмеялась. Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета рассказала об ошибках следствия © 112.ua/Диалог.ua Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь и врача-волонтёра Юлию Кузьменко.

Отмечается, что у суда уже выстроились палатки представителей присутствующих сил. «Нацкорпус» представлен подростками и юношами в возрасте 17-23 года. Полиция усилила охрану порядка.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. В декабре того же года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Дугарь в мае 2020 года была избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тыс. грн (около 430 тыс. рублей). В августе Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест без электронного браслета. Антоненко продолжает оставаться в СИЗО.

В начале сентября суд определил присяжных по этому делу. Также Киевский апелляционный суд оставил обвиняемого по делу Антоненко под стражей до 23 октября.