Известный украинский телеведущий Тигран Мартиросян заразился коронавирусом. Об этом в среду, 21 октября, он сообщил на своей странице в Facebook

Коронавирус: что это © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Он также заявил, что не будет вести в сети хронику болезни и попросил подписчиков внимательнее к себе и окружающим.

Тигран Мартиросян - украинский телеведущий, директор телеканала «НАШ». В прошлом работал на телеканале «112 Украина», был исполнительным продюсером канала «News One». Ведет программу «Украина с Тиграном Мартиросяном» в эфире телеканала «Украина 24».