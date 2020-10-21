«Получил положительный КОВИД-тест. Несколько дней назад поднялась температура, но ПЦР были отрицательными. Сейчас чувствую себя отлично, температуры и симптомов нет, зато "письмо счастья" получено», — рассказал Мартиросян.
Он также заявил, что не будет вести в сети хронику болезни и попросил подписчиков внимательнее к себе и окружающим.
Тигран Мартиросян - украинский телеведущий, директор телеканала «НАШ». В прошлом работал на телеканале «112 Украина», был исполнительным продюсером канала «News One». Ведет программу «Украина с Тиграном Мартиросяном» в эфире телеканала «Украина 24».