«Друзья! Я приболел! Все-таки. Поэтому так складываются обстоятельства, что мы вынуждены перенести спектакль "Love Letters", назначенный на 21 и 22 октября на 8 декабря <…> Берегите себя! Ковид — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги!», — написал Куценко.
В начале октября 53-летний актер утверждал, что уже переболел коронавирусом еще до введения официального карантина. Он почувствовал недомогание в декабре, но перенес болезнь на ногах и не обратил на нее внимания. Позже он сделал тест на антитела, который показал, что артист действительно болел коронавирусом.
Куценко родился в 1967 году в Запорожье, детство и юность провел во Львове.
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Друзья! Я приболел! Все-таки. 😎 Поэтому так складываются обстоятельства,что мы вынуждены перенести спектакль "Love Letters", назначенный на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаëтся без изменений — театр на Таганке). Билеты действительны. Если Вам не подходит 8 декабря, то билеты можно поменять на любую другую из предложенных ниже дат. О том как это сделать Вас расскажут администраторы театра "Ателье" по телефону: +7 495 150 01 94. "Love Letters" 22 ноября (вс.) Театриум на Серпуховке (ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 6 декабря (вс.) Театриум на Серпуховке (ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 8 декабря (вт.) Театр на Таганке (ул. Земляной Вал, 76/21 Берегите себя! Ковид — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!👋🏻