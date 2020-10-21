Российский актер Гоша Куценко снова заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 21 октября в своем Instagram

«Комедийный эпизод»: Куценко ответил на обвинения в домогательствах © РИА Новости, Денис Макаренко | Перейти в фотобанк

В начале октября 53-летний актер утверждал, что уже переболел коронавирусом еще до введения официального карантина. Он почувствовал недомогание в декабре, но перенес болезнь на ногах и не обратил на нее внимания. Позже он сделал тест на антитела, который показал, что артист действительно болел коронавирусом.

Куценко родился в 1967 году в Запорожье, детство и юность провел во Львове.