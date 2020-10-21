Поскольку военного решения карабахского конфликта нет, а Баку и Ереван пока не собираются искать компромисс, то Россия всячески пытается заморозить этот конфликт, чтобы не допустить гибель людей. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко отвечает на вопросы зрителей в прямом эфире

Эксперт отметил, что даже если сейчас Азербайджан одержит выдающуюся победу над Арменией и возьмет под контроль весь Карабах, то претензии Еревана на этот регион тоже никуда не исчезнут.

«Переговоры могут вестись пять, десять лет, пока не договорятся. Пока что этот конфликт удалось подморозить один раз, потом начались боевые действия. Подморозят два — опять начались боевые действия. Сейчас подморозят три — опять начнутся боевые действия», — указал Ищенко.

Это будет продолжаться до тех пор, пока и Ереван, и Баку не осознают, что решение этого конфликта вооруженным путем невозможно и неприемлемо, и начнут, наконец, договариваться, иначе они найдут повод повоевать, добавил политолог.

Полностью ответы на вопросы можно посмотреть здесь.