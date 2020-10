Конфликт между участниками военной операции в Донбассе и главой фракции «Слуга народа» в Раде Давидом Арахамией, который прибыл в Константиновку перед местными выборами, произошел из-за слов о сокращении армии. Об этом 21 октября сообщил журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале

Отмечается, что на перроне вокзала в Константиновке, куда утром приехали депутаты от «Слуги народа», недовольные ветераны АТО высказали претензии Арахамии в связи с его заявлением о возможном сокращении армии.

Арахамия ответил, что поддержал эксперта, который выступил за сокращение соотношения небоевого состава к боевому. По словам политика, на Украине 40% армии — не боевой состав.

«Я из комитета нацбезопасности и обороны, мы распределяем бюджет. 90% — это просто зарплаты и 10% на новое вооружение. Ты же прекрасно понимаешь, что без нового вооружения армия боеспособней не станет. И для этого надо большую часть увеличивать на вооружение», — цитирует Павловский Арахамию.

Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к Раде, заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех.

Также он анонсировал поездку в Донбасс 120 депутатов от «Слуги народа», которые проведут встречи с военными и местными жителями. Кроме того, он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.