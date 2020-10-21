Отмечается, что на перроне вокзала в Константиновке, куда утром приехали депутаты от «Слуги народа», недовольные ветераны АТО высказали претензии Арахамии в связи с его заявлением о возможном сокращении армии.
Арахамия ответил, что поддержал эксперта, который выступил за сокращение соотношения небоевого состава к боевому. По словам политика, на Украине 40% армии — не боевой состав.
«Я из комитета нацбезопасности и обороны, мы распределяем бюджет. 90% — это просто зарплаты и 10% на новое вооружение. Ты же прекрасно понимаешь, что без нового вооружения армия боеспособней не станет. И для этого надо большую часть увеличивать на вооружение», — цитирует Павловский Арахамию.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к Раде, заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех.
Также он анонсировал поездку в Донбасс 120 депутатов от «Слуги народа», которые проведут встречи с военными и местными жителями. Кроме того, он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.