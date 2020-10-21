Российскому журналисту, телеведущему канала «Россия-1» Борису Корчевникову запретили въезд на Украину на три года из-за посещения Крыма. Против россиянина теперь нужно завести уголовное дело, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко 21 октября

«Благодаря моему запросу украинские пограничники выгнали и на три года запретили въезд в Украину Борису Корчевникову. В ближайшее время планирую написать еще одно заявление в правоохранительные органы, чтобы против Корчевникова открыли уголовное дело, но в этот раз таки довели его до конца. Мы можем предложить тур в Лукьяновское СИЗО», — заявил Гончаренко.

Борису Корчевникову на 3 года запретили въезд на Украину © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

По словам Гончаренко, в Киев ведущего приглашала семья лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Запрет на въезд на Украину Бориса Корчевникова наложила украинская государственная пограничная служба 21 октября. В ведомстве сообщили, что с начала года пограничники составили более четырех тысяч административных протоколов за нарушение порядка въезда территорию страны.

По украинскому законодательству лицам, ранее посещавшим полуостров Крым без разрешения погранслужбы государства, грозит административная или уголовная ответственность. Чаще всего, это запрет на въезд на территорию Украины сроком на три года.

В октябре 2019 года во время фестиваля православного кино в Киеве, Борис Корчевников выставлял у себя в соцсетях фото с Крещатика, Киево-Печерской лавры и вспоминал, как летом 2013 года вел в столице Украины концерт.

«Я помню лето 2013-го, когда вел здесь концерт в День Крещения. И видел море людей до самого Майдана и дальше. Их радость и еще какое-то наше общее чувство, которое теперь и передать сложно», — написал ведущий.