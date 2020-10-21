«Сосредоточившись на помощи землякам в противодействии коронавирусу, сам получил положительный тест на "ковид". Берегите себя, своих родных и близких. Всем — здоровья и никаких коронавирусов», — написал политик.
Литвин был председателем украинского парламента с 2002 по 2006 и с 2008 по 2012 гг.
В среду, 21 октября, Украина побила антирекорд по смертям и зараженным. За сутки от коронавиурса скончались 141 человек и заразились 6719. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.