Дважды бывший спикер Верховной Рады, 64-летний Владимир Литвин заболел коронавирусом. Об этом 21 октября он сообщил в Facebook

«Коронавирусные» листовки испугали украинских пенсионеров © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Литвин был председателем украинского парламента с 2002 по 2006 и с 2008 по 2012 гг.

В среду, 21 октября, Украина побила антирекорд по смертям и зараженным. За сутки от коронавиурса скончались 141 человек и заразились 6719. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.