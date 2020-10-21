Если говорить о том, будет ли эта война более интенсивной и более кровавой, отметил эксперт, то в пользу этого больше аргументов «за», чем «против».
«Потому что сама Украина удержаться от внутренних столкновений в принципе не может. Для этого нет ни политического, ни экономического, ни финансового ресурса», — констатировал Ищенко.
Украина как государство уже прекратила свое существование, там идет борьба за существование между отдельными политическими группировками, и в рамках этого противостояния ничего нельзя исключать, подчеркнул политолог.
По его словам, если один раз можно было устроить маленькую гражданскую войну и Киеве и большую гражданскую войну в Донбассе, то ничто не мешает устроить эту же гражданскую войну по всей территории Украины
Вопрос состоит только в том, будут ли в этой ситуации вмешиваться внешние силы, чтобы как-то смягчить эту войну: скорее всего будет, но неизвестно, на каком этапе, потому что любому государству не надо, чтобы рядом с ним разгоралась гражданская война, указал специалист.
Если пять лет назад можно было остановить сползание Украины к худшему сценарию совместными усилиями России и Европы, то сейчас Евросоюз не сможет проводить единую внешнюю политику, и вся ответственность за ситуацию ложится на Россию, считает он.
Россия же вряд ли захочет и сможет вмешиваться в эту ситуацию, потому что у нее хватает других проблем, поэтому она заинтересована в замораживании этих конфликтов, заключил собеседник издания.
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