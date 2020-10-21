Украина теряет порядка $20 млрд ежегодно из-за невозможности продавать свою продукцию в России и контрсанкций Москвы в отношении Киева, сказал лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук 21 октября

По его словам, санкции в отношении Украины являются более тяжкими, чем антироссийские санкции Киева, поскольку украинская продукция в первую очередь пользуется спросом в России и странах СНГ.

«Сложилась ситуация, когда с одной стороны мы нарастили экспорт в страны ЕС — это несколько миллиардов, а с другой стороны, мы потеряли около 20 миллиардов в год экспортного потенциала реализации выручки нашей продукции на территории РФ и стран СНГ», — сказал Медведчук.

Украинские и российские промышленники впервые после Майдана обсудили торговое сотрудничество © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Его слова прозвучали на первом после Майдана украино-российском круглом столе, посвященном вопросам торгово-промышленного сотрудничества двух стран.