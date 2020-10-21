Как выборы на местном уровне отразятся на политической системе Украины в целом, рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью каналу Ukrlife.TV 19 октября

Зеленский рассказал, как местные власти пытаются сделать из него злого полицейского © пресс-служба президента Украины

«У кого-то огромное количество полномочий, как у президента и его окружения, но снижающаяся легитимность, падают рейтинги. А у кого-то растущая легитимность и нет полномочий. Назревает кризис: верхи хотят, а низы могут», — пояснил Бортник.

Помимо раскачки парламентских выборов, будет усиливаться кризис внутри команды власти, начиная от конфликтов на уровне депутатов и заканчивая Офисом президента. По мнению Бортника, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак или кто-то из его заместителей может покинуть должность после выборов.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.