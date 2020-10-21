По задумке законодателей, запрет должен будет распространиться на всех участников учебного процесса, в том числе преподавателей.
Исключение составят лишь те гаджеты, которые непосредственно задействованы в учебном процессе. Особые права в использовании телефонов при этому будут только у детей с «особыми образовательными потребностями».
Цель парламентариев изначально благая, чтобы на уроках никто не отвлекался от процесса получения образования. Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета Рады, правда какое наказание последует в случае нарушения пока не уточняется.
Задумываются законодатели и о переводе школьников на дистанционное обучение. Кто тогда будет контролировать, не сидят ли школьники без дела в смартфонах пока также не сообщается.
Сами парламентарии часто попадают в объективы камер местных СМИ за использованием гаджетов во время заседаний. Так, во время голосования за очередной законопроект депутат Илья Кива рассматривал снимки обнаженной женщины.