Депутаты Верховной Рады Украины хотят запретить школьникам пользоваться на уроках гаджетами, имеющими выход в сеть. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады и 19 октября передан на рассмотрение профильного комитета

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Исключение составят лишь те гаджеты, которые непосредственно задействованы в учебном процессе. Особые права в использовании телефонов при этому будут только у детей с «особыми образовательными потребностями».

Цель парламентариев изначально благая, чтобы на уроках никто не отвлекался от процесса получения образования. Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета Рады, правда какое наказание последует в случае нарушения пока не уточняется.

Задумываются законодатели и о переводе школьников на дистанционное обучение. Кто тогда будет контролировать, не сидят ли школьники без дела в смартфонах пока также не сообщается.

Сами парламентарии часто попадают в объективы камер местных СМИ за использованием гаджетов во время заседаний. Так, во время голосования за очередной законопроект депутат Илья Кива рассматривал снимки обнаженной женщины.