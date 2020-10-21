По словам звезды, украинские водительские права у нее есть, однако, для управления таким транспортом на Суматре нужно иметь другую лицензию.
«В полицию меня забрали за то, что я нарушила местный закон, сама того не зная. Чтобы управлять местным такси, требуются специальные водительские права на вождение конного экипажа. И тот водитель, с которым я договаривалась, тоже ничего мне не сказал. Меня остановила полиция, спросила, есть ли у меня такие права. Конечно, у меня их не было, я не гражданка Индонезии», — рассказала ведущая.
Договориться с полицейскими на месте не удалось, телеведущую задержали и посадили до выяснения обстоятельств в местный полицейский участок.
«На Суматре это небольшая комната без окон и дверей. Там нет решеток, стены гипсокартонные, и они не достают до потолка, поэтому можно встать на стул и посмотреть, что происходит. Возможно, так и сбежать можно. Полицейские вежливые, они классно исполняют свои обязанности. Мы пытались им объяснить, что идут съемки, и мы делаем это, чтобы показать традиции и колорит страны», — объяснила Манько.