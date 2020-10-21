Украинская телеведущая Ольга Манько во время съемок шоу в Индонезии попала в тюрьму за вождение конной повозки без прав. Об этом 21 октября сообщает glavred.info

Очевидец рассказал о просьбе Тихановского на встрече с Лукашенко в СИЗО © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«В полицию меня забрали за то, что я нарушила местный закон, сама того не зная. Чтобы управлять местным такси, требуются специальные водительские права на вождение конного экипажа. И тот водитель, с которым я договаривалась, тоже ничего мне не сказал. Меня остановила полиция, спросила, есть ли у меня такие права. Конечно, у меня их не было, я не гражданка Индонезии», — рассказала ведущая.

Договориться с полицейскими на месте не удалось, телеведущую задержали и посадили до выяснения обстоятельств в местный полицейский участок.

«На Суматре это небольшая комната без окон и дверей. Там нет решеток, стены гипсокартонные, и они не достают до потолка, поэтому можно встать на стул и посмотреть, что происходит. Возможно, так и сбежать можно. Полицейские вежливые, они классно исполняют свои обязанности. Мы пытались им объяснить, что идут съемки, и мы делаем это, чтобы показать традиции и колорит страны», — объяснила Манько.