Как местные выборы подтолкнут разрозненные региональные элиты к объединению и почему они станут грозной политической силой, рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в своём интервью каналу Ukrlife.TV 19 октября

Ключевое последствие местных выборов — то, что во многих регионах местные элиты самостоятельно сформируют большинство во власти, заявил Бортник.

Тотальная децентрализация: региональные элиты будут диктовать Киеву свои условия © Скриншот из видео Украина.ру Петра Порошенко, перекладывая на местные власти весь объем социальной ответственности — финансирование, медицину, образование, строительство дорог.

«Они думали, что их руками будут загребать жар, а сами будут чистые и красивые, но не понимали, что таким образом передают местным элитам абсолютную власть», — рассказал Бортник.

Политолог отметил, что в глазах обыкновенного избирателя именно местная власть что-то реально значит, а представители центральной власти при этом выглядят иногда «смешными людьми на этом фоне». В среднем, по его словам, уровень доверия к региональной власти на 10-15% выше, чем к центральной.

Кроме того, региональные элиты постепенно объединяются на почве общих интересов, и через год-два могут потребовать от Киева пересмотра бюджета, заключил он.