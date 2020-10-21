Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как на избирательных участках будут следить за здоровьем избирателей и членов комиссий в день местных выборов. Его брифинг 21 октября транслировался в Facebook

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Также, по его словам, любой человек с признаками респираторного заболевания или повышенной температурой, выше 37,2, должен покинуть помещение и обратиться к врачу.

Также на входе избирателям должна быть предоставлена возможность обработать руки дезинфекторами, а также ознакомиться со специальными информационными материалами о противоэпидемических мероприятиях.

В помещении для голосования, а также на входе должна быть нанесена разметка, с целью соблюдения избирателями социальной дистанции.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.