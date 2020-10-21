«Перед началом председатель окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое будет перед входом в помещение проводить опрос избирателей относительно наличия симптомов респираторных заболеваний. Это касается всех лиц, которые приходят для голосования. У членов окружной или участковой комиссии также будет опрос», — рассказал Степанов.
Также, по его словам, любой человек с признаками респираторного заболевания или повышенной температурой, выше 37,2, должен покинуть помещение и обратиться к врачу.
Также на входе избирателям должна быть предоставлена возможность обработать руки дезинфекторами, а также ознакомиться со специальными информационными материалами о противоэпидемических мероприятиях.
В помещении для голосования, а также на входе должна быть нанесена разметка, с целью соблюдения избирателями социальной дистанции.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.