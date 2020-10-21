Представители украинской диаспоры обратились в Министерство иностранных дел Франции с требованием повлиять на Совет Европы из-за проведения выставки российского фотографа Валерия Мельникова за то, что он посещал Донбасс. Корреспондент публично ответил на это заявление, сообщает Telegram-канал Украина.ру 21 октября

Украинская диаспора Франции требует закрыть выставку корреспондента МИА «Россия сегодня» © Валерий Мельников, РИА Новости

Фотограф считает, что связывать его нынешние работы, посвященные балету со снимками, несколько лет назад сделанными в обстреливаемом Донбассе, по крайней мере, не логично. Мельников предположил одну из возможных причин активности французских украинцев.

«Может, это просто способ таким образом привлечь внимание к себе, может о них там забывать начали? Выставка о красоте, искусстве, нашем наследии. Не надо и сюда тащить политику. Может, даже больше людей узнают об этой выставке и им захочется посмотреть», — сказал он.

Члены украинской диаспоры считают Мельникова «пособником террористов» за то, что в Донбассе он делал снимки обстреливаемых сел. При этом призы World Press Photo он получал именно за работы, сделанные в Донбассе.