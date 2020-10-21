Двукратный обладатель приза World Press Photo сказал, что новость об обращении украинской диаспоры в МИД Франции очень его удивила.
Фотограф считает, что связывать его нынешние работы, посвященные балету со снимками, несколько лет назад сделанными в обстреливаемом Донбассе, по крайней мере, не логично. Мельников предположил одну из возможных причин активности французских украинцев.
«Может, это просто способ таким образом привлечь внимание к себе, может о них там забывать начали? Выставка о красоте, искусстве, нашем наследии. Не надо и сюда тащить политику. Может, даже больше людей узнают об этой выставке и им захочется посмотреть», — сказал он.
Члены украинской диаспоры считают Мельникова «пособником террористов» за то, что в Донбассе он делал снимки обстреливаемых сел. При этом призы World Press Photo он получал именно за работы, сделанные в Донбассе.