«Гуцульская брынза — это не только продукт для потребления, это прежде всего многолетний опыт и жизни людей, это звук трембиты весной, когда пастухи идут на пастбище, это костер и горы, окутанные туманом, это любовь к природе и людям. Сохранить элементы нематериального культурного наследия, присущие нашему Закарпатью, — наша святая обязанность», — заявил губернатор Закарпатской области Олег Коцюба.
Потребность внести гуцульскую овечью брынзу в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия в ходе обсуждения была названа оправданной. В пресс-службе облгосадминистрации отмечают, что технология ее создания должна получить признание не только на Украине, но и во всем мире.
Такую инициативу поддержали председатель Ассоциации производителей традиционных карпатских высокогорных сыров Анатолий Павлюк, консул Республики Польша во Львове Томаш Коваль и атташе по вопросам внешней политики консульства Венгрии в Берегово Александра Чизмадиа.
Гуцульская овечья брынза производится на летних высокогорных пастбищах Закарпатья из горного овечьего молока по рецептуре, сохранившейся с 15 века.
Ранее стало известно, что в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины включат пять украинских традиций, в том числе «культуру приготовления украинского борща». Также к украинскому культурному наследию планируют причислить борщевскую народную вышивку и клембовскую сорочку с цветком.