Гуцульская овечья брынза может стать культурным наследием ЮНЕСКО. Этот вопрос обсуждался в рамках информационно-коммуникативной платформы по вопросам охраны нематериального культурного наследия и поддержки частно-государственного партнерства Закарпатской области, передает «Страна» 21 октября

«Гуцульская брынза — это не только продукт для потребления, это прежде всего многолетний опыт и жизни людей, это звук трембиты весной, когда пастухи идут на пастбище, это костер и горы, окутанные туманом, это любовь к природе и людям. Сохранить элементы нематериального культурного наследия, присущие нашему Закарпатью, — наша святая обязанность», — заявил губернатор Закарпатской области Олег Коцюба.

Украина ведет в ЮНЕСКО володара и лижныкарство с борщом © goodfon.ru

Такую инициативу поддержали председатель Ассоциации производителей традиционных карпатских высокогорных сыров Анатолий Павлюк, консул Республики Польша во Львове Томаш Коваль и атташе по вопросам внешней политики консульства Венгрии в Берегово Александра Чизмадиа.

Гуцульская овечья брынза производится на летних высокогорных пастбищах Закарпатья из горного овечьего молока по рецептуре, сохранившейся с 15 века.

Ранее стало известно, что в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины включат пять украинских традиций, в том числе «культуру приготовления украинского борща». Также к украинскому культурному наследию планируют причислить борщевскую народную вышивку и клембовскую сорочку с цветком.