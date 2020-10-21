Главу фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамию, который вместе со своими коллегами отправился с двухдневным визитом в Донбасс перед местными выборами, взял в кольцо и не отпускал «Нацкорпус». Об этом 21 октября сообщает KlymenkoTime в Telegram

Давид Арахамия: кто он © Facebook, ІТ Arena

Также сообщается, что изданию удалось обсудить с депутатом Андреем Герусом планы поездки и вопрос амнистии. Отмечается, что обстоятельного разговора не получилось. По информации СМИ, депутаты отказались сообщить детали переговоров с военными, аргументируя поступок соображениями безопасности. Парламентарии разъехались на военных автомобилях. Ехать за ними запретили.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к Раде, заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Также он анонсировал поездку в Донбасс 120 депутатов от «Слуги народа», которые проведут встречи с военными и местными жителями. Кроме того, он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.