По словам эксперта, предвыборная кампания несколько смягчает экономический кризис на Украине.
При цифре в 217 тысяч кандидатов в предвыборный процесс было вовлечено несколько миллионов человек по всей стране, рассказал он.
«В ноябре много будет новых безработных, потерявших источник дохода, который они имели с мая», — констатировал политолог.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.