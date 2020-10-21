Как местные выборы на Украине уже повлияли на экономическую ситуацию и как скажутся на ней в дальнейшем, рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью каналу Ukrlife.TV 19 октября

Украина в октябре: местные выборы, эпидемия и отложенный экономический кризис © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При цифре в 217 тысяч кандидатов в предвыборный процесс было вовлечено несколько миллионов человек по всей стране, рассказал он.

«В ноябре много будет новых безработных, потерявших источник дохода, который они имели с мая», — констатировал политолог.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.