Всенародный опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским, профинансирует правящая партия «Слуга народа», об этом пресс-служба политической силы сообщила на своей странице в Facebook 21 октября

«Пять вопросов от Президента Украины — кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября. Разве это не кампания? Нет, нет. Нет, нет. Во время исследования не будет символизма партии, не будет призыва голосовать за ′′Слугу народа′′ или за отдельных кандидатов на выборах», — говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что проведение всенародного опроса законно, так как сами члены партии не будут в нем участвовать, работу проведут нанятые социологи вне избирательных участков.

Впервые в истории. Опрос на выборах — ноу-хау Зеленского © пресс-служба президента Украины

Проведение всеукраинского опроса в день местных выборов президент Зеленский анонсировал 13 октября. В Киевском международном институте социологии оценили, что стоимость этой работы в 20-30 раз превысит расходы на обычный социологический опрос, который в среднем обходится в 10-15 тысяч долларов.