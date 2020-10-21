«Пять вопросов от Президента Украины — кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября. Разве это не кампания? Нет, нет. Нет, нет. Во время исследования не будет символизма партии, не будет призыва голосовать за ′′Слугу народа′′ или за отдельных кандидатов на выборах», — говорится в публикации.
В сообщении уточняется, что проведение всенародного опроса законно, так как сами члены партии не будут в нем участвовать, работу проведут нанятые социологи вне избирательных участков.
В партии подчеркнули, что таким же образом в день голосования 25 октября опросы будут проводиться и по заказу других политических сил.
Проведение всеукраинского опроса в день местных выборов президент Зеленский анонсировал 13 октября. В Киевском международном институте социологии оценили, что стоимость этой работы в 20-30 раз превысит расходы на обычный социологический опрос, который в среднем обходится в 10-15 тысяч долларов.