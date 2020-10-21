Жители города Татарбунары Одесской области перекрыли трассу, протестуя против усиления карантина, и спровоцировали многокилометровые пробки. Об этом 21 октября сообщает ТСН

«В настоящее время около сотни людей блокируют движение транспорта. Многокилометровая очередь на трассе Одесса-Рени из-за перекрытой дорогу, там выстроились фуры, автобусы и легковушки», — говорится в сообщении.

Украина продлила карантин до конца года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что люди протестуют против закрытия местного рынка из-за усиления карантина, поскольку район вошел в «красную зону». Работники рынка утверждают, что их оставили без работы и без средств.

На сегодня в «красной зоне» находятся восемь областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев относится к «оранжевой зоне».

В среду Украина побила антирекорд по смертям и зараженным. За сутки от коронавиурса скончались 141 человек и заразились 6719.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.