«В настоящее время около сотни людей блокируют движение транспорта. Многокилометровая очередь на трассе Одесса-Рени из-за перекрытой дорогу, там выстроились фуры, автобусы и легковушки», — говорится в сообщении.
В частности, протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу через трассу. Пропускают только машины скорой помощи, пожарные машины и автомобили с маленькими детьми.
Отмечается, что люди протестуют против закрытия местного рынка из-за усиления карантина, поскольку район вошел в «красную зону». Работники рынка утверждают, что их оставили без работы и без средств.
На сегодня в «красной зоне» находятся восемь областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев относится к «оранжевой зоне».
В среду Украина побила антирекорд по смертям и зараженным. За сутки от коронавиурса скончались 141 человек и заразились 6719.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.