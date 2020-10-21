В одном из жилых комплексов Ивано-Франковска среди многоэтажек неизвестные выгуливали леопарда. Соседи испугались присутствия хищника и обратились в полицию, сообщает канал ТСН 20 октября

Жителей украинского города терроризирует необычное животное © СС0, Pixabay Анна Данилэ, которая гуляла во дворе с собакой. По словам женщины, на улице ее окликнула незнакомая девушка и попросила отойти на безопасное расстояние, так как «он боится собак — не любит».

«Я спросила: "Кто он?". И такое огромное 2-2,5 кошки прыгнуло на заборчик и начало мурчать. Я спросила: "А почему он без поводка?". Она сказала, что он и поводок не любит», — сказала женщина.

Соседи зверя пожаловались в полицию, и правоохранителям удалось определить квартиру, где содержат леопарда. Оказалось, что ее сдают, собственник не в курсе о наличии хищника, а жильцов не могут застать, сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

Жители комплекса провели свое расследование и нашли в соцсетях у одного из жильцов видео с леопардом, но мужчина отрицает обвинение, утверждая, что просто увидел на улице животное и записал с ним ролик.

Полиция продолжает поиски животного, чтобы конфисковать его. Владельцам грозит штраф до 850 гривен (около 2300 рублей).