Отвечая на вопрос, означают ли активные меры, принимаемые РФ для обеспечения водоснабжения Крыма, что Кремль исключает переговоры с Киевом по поставкам воды для полуострова, Песков сказал: «К нашему сожалению, это исключает Украина».
Он подчеркнул, что «именно Украина перекрыла кран».
«Россия — мощная страна, и она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», — добавил представитель Кремля.
Песков также анонсировал совещание президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по вопросам водоснабжения Крыма.