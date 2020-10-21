Россия способна обеспечить водоснабжение Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины в этом вопросе, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос, означают ли активные меры, принимаемые РФ для обеспечения водоснабжения Крыма, что Кремль исключает переговоры с Киевом по поставкам воды для полуострова, Песков сказал: «К нашему сожалению, это исключает Украина».

Вода тревоги нашей. О проблеме водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Россия — мощная страна, и она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», — добавил представитель Кремля.

Песков также анонсировал совещание президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по вопросам водоснабжения Крыма.