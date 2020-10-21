Депутаты от «Слуги народа» в Верховной Раде зарегистрировали постановление, которым предлагается отменить повторное голосование на местных выборах из-за растущей статистики заражений коронавирусом. Соответствующий проект постановления был обнародован 21 октября на сайте парламента

Документом предлагается дополнить постановление Рады «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» пунктом следующего содержания:

«51. Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID —19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», — говорится в документе.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что основной целью его принятия является «недопущение чрезмерной нагрузки медицинской системы Украины и обеспечения противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятия дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения».

Есть ли жизнь после местных выборов? Украина отвечает по-своему © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На сегодня в красной зоне находятся восемь областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев относится к оранжевой зоне.

Второй тур на выборах мэров областных центров проводился на последних местных выборах в 20 областных центрах, в том числе в Киеве. Только в Тернополе, Харькове и Одессе победитель определился в первом туре.