По имеющейся информации, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден может быть причастен к коррупционным схемам в Казахстане. Как сообщается, фирмы казахстанского олигарха Кенеса Ракишева — зятя бывшего премьер-министра, министра обороны страны Имангали Тасмагамбетова — переводили деньги на счета Хантера Байдена. Кроме того, в отношении олигарха в 2013 прокуратура США проводила расследование на предмет нарушения законов и международных коррупционных схем, но после тёплых посиделок с Хантером Байденом, чей брат Бо тогда работал в прокуратуре, а отец — вице-президентом, все вопросы волшебным образом исчезли.

«Банда сыновей высокопоставленных сотрудников и функционеров Демократической партии фактически со всех брала дань, а тогда, когда сталкивалась с более-менее серьёзным государством типа Китая, просто торговала американским влиянием и доступом на американский рынок. Постсоветское пространство — очень привлекательная почва для такого рода коррумпированной молодёжи, которая в жизни ничего не делала, кроме наркотиков и получения таких откатов. И конечно, все государства постсоветского пространства очень и очень даже подходят, чтобы такого рода деятельность детишек осуществлять, пока родители осуществляют внешнее управление, детишки ещё и зарабатывают. А почему нет? Совместить полезное с приятным», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Людей мало, ресурсов много. Эксперт сказал, чего на самом деле США хочет от Казахстана
Людей мало, ресурсов много. Эксперт сказал, чего на самом деле США хочет от Казахстана
© Sputnik Казахстан

Эксперт уточнил, что в эту банду входили младший сын бывшего вице-президента страны Хантер Байден, сын председателя Палаты представителей Джон Пелоси-младший, пасынок бывшего госсекретаря США Джона Керри Кристофер Хайнц, а также их подельники Девон Арчер и Биван Куни.

«В Казахстане интересы Хиллари Клинтон косвенно были связаны с урановыми делами, но это дело давнишнее и закончилось приобретением Росатомом всех этих активов, что в общем очень и очень хорошо было провёрнуто Росатомом», — сказал Дробницкий.

24 сентября телеканал Fox News сообщил со ссылкой на свой источник, что спецпрокурор Джон Дурам, который проводит одно из расследований о слежкев 2016 году за предвыборным штабом нынешнего президента Дональда Трампа, приступил к расследованию деятельности фонда Клинтонов, которое раньше вёл прокурор штата Юта Джон Хубер. Дураму предстоит изучить не только историю с использованием Хиллари Клинтон в бытность госсекретарём страны личного электронного ящика, но и обстоятельства поглощения в январе 2013 года дочерним подразделением Росатома «Атомредметзолото» канадской компании Uranium One, которая делала крупные пожертвования в фонд Клинтонов. Причём этот факт скрывался, несмотря на договорённости Хиллари Клинтон с Бараком Обамой называть всех жертвователей.