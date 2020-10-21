В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, что сотрудники предыдущей администрации Белого дома пристраивали своих детей на заработки в постсоветские страны, а лично Хиллари Клинтон, возглавлявшая Госдепартамент, интересовалась урановыми месторождениями Казахстана

По имеющейся информации, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден может быть причастен к коррупционным схемам в Казахстане. Как сообщается, фирмы казахстанского олигарха Кенеса Ракишева — зятя бывшего премьер-министра, министра обороны страны Имангали Тасмагамбетова — переводили деньги на счета Хантера Байдена. Кроме того, в отношении олигарха в 2013 прокуратура США проводила расследование на предмет нарушения законов и международных коррупционных схем, но после тёплых посиделок с Хантером Байденом, чей брат Бо тогда работал в прокуратуре, а отец — вице-президентом, все вопросы волшебным образом исчезли.

«Банда сыновей высокопоставленных сотрудников и функционеров Демократической партии фактически со всех брала дань, а тогда, когда сталкивалась с более-менее серьёзным государством типа Китая, просто торговала американским влиянием и доступом на американский рынок. Постсоветское пространство — очень привлекательная почва для такого рода коррумпированной молодёжи, которая в жизни ничего не делала, кроме наркотиков и получения таких откатов. И конечно, все государства постсоветского пространства очень и очень даже подходят, чтобы такого рода деятельность детишек осуществлять, пока родители осуществляют внешнее управление, детишки ещё и зарабатывают. А почему нет? Совместить полезное с приятным», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Людей мало, ресурсов много. Эксперт сказал, чего на самом деле США хочет от Казахстана © Sputnik Казахстан

Эксперт уточнил, что в эту банду входили младший сын бывшего вице-президента страны Хантер Байден, сын председателя Палаты представителей Джон Пелоси-младший, пасынок бывшего госсекретаря США Джона Керри Кристофер Хайнц, а также их подельники Девон Арчер и Биван Куни.

«В Казахстане интересы Хиллари Клинтон косвенно были связаны с урановыми делами, но это дело давнишнее и закончилось приобретением Росатомом всех этих активов, что в общем очень и очень хорошо было провёрнуто Росатомом», — сказал Дробницкий.

24 сентября телеканал Fox News сообщил со ссылкой на свой источник, что спецпрокурор Джон Дурам, который проводит одно из расследований о слежкев 2016 году за предвыборным штабом нынешнего президента Дональда Трампа, приступил к расследованию деятельности фонда Клинтонов, которое раньше вёл прокурор штата Юта Джон Хубер. Дураму предстоит изучить не только историю с использованием Хиллари Клинтон в бытность госсекретарём страны личного электронного ящика, но и обстоятельства поглощения в январе 2013 года дочерним подразделением Росатома «Атомредметзолото» канадской компании Uranium One, которая делала крупные пожертвования в фонд Клинтонов. Причём этот факт скрывался, несмотря на договорённости Хиллари Клинтон с Бараком Обамой называть всех жертвователей.