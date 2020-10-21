По данным МВД Белоруссии, после выборов президента, состоявшихся 9 августа, страну покинули более 13 тысяч человек, рассказал Sputnik Беларусь начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун 21 октября

По информации ведомства, из Белоруссии на Украину уехали 3 тысячи граждан, около 500 человек — в Литву и Латвию, и примерно 10 тысяч пересекли границу с Польшей.

Белорусских айтишников ждут на Украине: Зеленский подписал указ © пресс-служба президента Украины

В ведомстве считают, что пока рано делать выводы о реальных потоках миграции, поскольку карантинные ограничения ряда стран не позволяют отдельным гражданам вернуться на родину. Однако Бегун уверен, что часть граждан уехала безвозвратно.

«Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали эту ситуацию для того, чтобы обратиться в компетентные органы Литвы или Польши с ходатайством о предоставлении статуса беженца. И они тем самым очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории республики Белоруссия», — сказал он.

По словам Бегуна, отъезд отдельных лиц связан с преференциями, которые предоставляют белорусам принимающие страны. В частности, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении в страну белорусских IT-специалистов.

Для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов из Белоруссии продлен срок пребывания на Украине до 180 дней, а также в стране планируют запустить пилотный проект по упрощенной процедуре оформления вида на жительство для IT-специалистов из этой страны.