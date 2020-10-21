Ранее министр обороны США Марк Эспер объявил об инициативах по сдерживанию России и Китая: Штаты будут укреплять отношения с союзниками и препятствовать продаже российских и китайских вооружений третьим странам, где США проигрывают конкуренцию.
«Мы обратили внимание на заявление министра обороны США… США делают из Китая соперника, это очень серьезный стратегический просчет, направляют свои ресурсы в ошибочное русло», — сказал Чжао Лицзянь на брифинге.
По его словам, это не способствует ни китайско-американскому взаимному доверию, ни защите международного и регионального мира и стабильности.
Он подчеркнул, что Китай никогда не ставил себе целью бросить вызов кому-либо или занять чьё-то место, единственная цель Пекина — повысить уровень благосостояния населения страны, для чего необходимы мир и стабильность в мире.
Чжао Лицзянь призвал американских политиков отказаться от «просроченного» мышления холодной войны и объективно смотреть на китайско-американские и американо-российские отношения.