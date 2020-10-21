Попытка сделать из Китая врага - серьезный стратегический просчет Соединенных Штатов, сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет РИА Новости 21 октября

Ранее министр обороны США Марк Эспер объявил об инициативах по сдерживанию России и Китая: Штаты будут укреплять отношения с союзниками и препятствовать продаже российских и китайских вооружений третьим странам, где США проигрывают конкуренцию.

«Мы обратили внимание на заявление министра обороны США… США делают из Китая соперника, это очень серьезный стратегический просчет, направляют свои ресурсы в ошибочное русло», — сказал Чжао Лицзянь на брифинге.

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Он подчеркнул, что Китай никогда не ставил себе целью бросить вызов кому-либо или занять чьё-то место, единственная цель Пекина — повысить уровень благосостояния населения страны, для чего необходимы мир и стабильность в мире.

Чжао Лицзянь призвал американских политиков отказаться от «просроченного» мышления холодной войны и объективно смотреть на китайско-американские и американо-российские отношения.