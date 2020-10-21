Замена руководителей правоохранительных структур Украины только разбалансирует и без того шаткую антикоррупционную вертикаль. Об этом политолог, эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский потребовал от правоохранителей больше показательных посадок © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого поставил неудовлетворительную оценку работе правоохранительных органов.

По словам Бизяева, в условиях, когда идет борьба между внутренней системой в лице МВД и Офиса генпрокурора и внешней в лице Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Антикоррупционного суда, получить какой-то реальный результат невозможно.

«Необходим баланс правоохранительной системы, чтобы в суды уже попадали дела высших топ-коррупционеров. Тогда ситуация немножко сдвинется с мертвой точки. А очередная смена фамилий ничего не даст. Более того, ситуацию это только разбалансирует, потому что когда высший руководитель страны заявляет о том, что последуют отставки в правоохранительной системе, то как вы думаете, это мотивирует рядовых сотрудников?» — сказал политолог.

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