В одном из местных Telegram-каналов объяснили, что видео было снято давно. На нем нынешний кандидат в мэры обматерил и избил мужчину, который спросил, когда в одном из микрорайонов облагородят тротуары.
«Сережка ведет себя раскованно и по-царски. Тут ты можешь увидеть то, что ждет полтавчан после его победы — п…..и и игнор. Как вам такой мэр?» — поинтересовались авторы видео у пользователей.
В воскресенье, 25 октября, в стране пройдут местные выборы, украинцы будут выбирать мэров городов и депутатов для областных, районных и сельских советов.