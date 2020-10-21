На днях в YouTube опубликовали видео, на котором кандидат в мэры Полтавы от партии президента Украины «Слуга народа» Сергей Иващенко, которого жители прозвали Якубовичем, грубо общается с гражданами

Украинская Мэрилин Монро собирается стать мэром Киева © Instagram, efilonova

«Сережка ведет себя раскованно и по-царски. Тут ты можешь увидеть то, что ждет полтавчан после его победы — п…..и и игнор. Как вам такой мэр?» — поинтересовались авторы видео у пользователей.

В воскресенье, 25 октября, в стране пройдут местные выборы, украинцы будут выбирать мэров городов и депутатов для областных, районных и сельских советов.