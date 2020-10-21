Сергей Лущ: Брутальные действия власти толкают белорусов в стан оппозиции
Сергей Лущ: Брутальные действия власти толкают белорусов в стан оппозиции
© из личного архива Сергея Луща
Но Позняк уже не будет играть серьезной роли как политик, потому что во время президентской кампании не только открыто критиковал лидеров новой оппозиции и их тактику, но даже обвинял в связях с Москвой.

Это обстоятельство ставит под сомнение аналитические способности Позняка и его информированность о происходящем, считает Сергей Лущ.

«Так что время этого политического динозавра кануло в Лету. Нас больше тревожат иные персоналии и тенденции. Я говорю о заигрывании белорусского руководства с так называемыми умеренными западниками, пошедшими на сотрудничество с властью в обмен на свободу от уголовного преследования», — сказал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Белорусский оппозиционный политик и общественный деятель Зенон Позняк покинул Белоруссию в 1996 году и позднее получил политическое убежище в США.

 

 

 

 

 