Возвращение в Белоруссию патриарха современного белорусского национализма Зенона Позняка в случае прихода к власти прозападной оппозиции возможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из руководителей пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ

Сергей Лущ: Брутальные действия власти толкают белорусов в стан оппозиции © из личного архива Сергея Луща

Это обстоятельство ставит под сомнение аналитические способности Позняка и его информированность о происходящем, считает Сергей Лущ.

«Так что время этого политического динозавра кануло в Лету. Нас больше тревожат иные персоналии и тенденции. Я говорю о заигрывании белорусского руководства с так называемыми умеренными западниками, пошедшими на сотрудничество с властью в обмен на свободу от уголовного преследования», — сказал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Белорусский оппозиционный политик и общественный деятель Зенон Позняк покинул Белоруссию в 1996 году и позднее получил политическое убежище в США.