«Крымская платформа» президента Украины Владимира Зеленского - не более чем имитация того, что он «президент мира» и пытается вернуть утраченные территории. Об этом политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Песков: «Крымского вопроса» не существует © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого сообщил, что создается формат «Крымская платформа».

«Я напомню, что [экс-президент Петр] Порошенко еще в 2017 году анонсировал создание площадки по Крыму под названием "Женева плюс". Тогда дальше названия ничего не двинулось, поэтому я предполагаю, что и в этом случае дальше названия не пойдет», — заявил Молчанов.

По его словам, Зеленский может сколько угодно встречаться с президентами Польши и Турции, но Россия, по его мнению, не будет принимать в этом участия, а без нее это «разговоры, которые ни к чему не приведут».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.