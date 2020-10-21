Украинцам нужно научиться жить в условиях пандемии ближайшие полтора-два года – возбудитель вируса останется с нами навсегда, считает начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает «РБК-Украина» 21 октября

«Действительно возбудитель с нами навсегда, и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года», — сказал Рубан.

Российская вакцина от коронавируса поможет укрепить и суверенитет Украины © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что сегодня существует законная база относительно проверки субъектов хозяйствования и наложения штрафов за нарушение карантинных требований.

За последние сутки Украина поставила сразу два антирекорда по коронавирусу: за сутки было зафиксировано 6719 новых случаев инфицирования, также от COVID-19 скончалось рекордное число украинцев — 141.