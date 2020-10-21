«Действительно возбудитель с нами навсегда, и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года», — сказал Рубан.
По его мнению, необходимо изменить риторику относительно того, кто должен нести ответственность за нарушение карантина — субъекты хозяйствования или граждане.
Он также отметил, что сегодня существует законная база относительно проверки субъектов хозяйствования и наложения штрафов за нарушение карантинных требований.
За последние сутки Украина поставила сразу два антирекорда по коронавирусу: за сутки было зафиксировано 6719 новых случаев инфицирования, также от COVID-19 скончалось рекордное число украинцев — 141.