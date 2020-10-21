«Меня задержали по обвинению в совершении особо тяжких преступлений», — написал активист.
Харьковчанин Игнат Кромской — один из полевых командиров Антимайдана, участвовал в событиях 1 марта 2014 года, когда здание харьковской областной администрации оккупировали члены Правого сектора*.
Горожане, в числе которых был и Кромской, выбили националистов из здания.
Обвиняли Кромского тогда и в том, что он записывал видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой ввести в Харьков войска для защиты горожан от путча и даже в поднятии российского флага.
В 2014 году суд приговорил Кромского к восьми годам лишения свободы, признав виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством.
В 2018 году активиста освободили досрочно, ему уменьшили срок в два раза, засчитав время нахождения в СИЗО, где один день считается за два.
Пока официального заявления о том, в чем теперь обвиняется Кромской, полиция Харькова не сделала.
*Запрещенная в РФ организация.