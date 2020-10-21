Активиста Антимайдана Игната Кромского известного под позывным Топаз задержали в метро Харькова. Вменяют харьковчанину «совершение особо тяжких преступлений». Об этом Кромский написал у себя в Facebook 21 октября

«Меня задержали по обвинению в совершении особо тяжких преступлений», — написал активист.

Харьковчанин Игнат Кромской — один из полевых командиров Антимайдана, участвовал в событиях 1 марта 2014 года, когда здание харьковской областной администрации оккупировали члены Правого сектора*.

Узник секретной тюрьмы СБУ «Топаз» вышел на свободу в Харькове © Facebook-группа "Украинский Харьков"

Обвиняли Кромского тогда и в том, что он записывал видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой ввести в Харьков войска для защиты горожан от путча и даже в поднятии российского флага.

В 2014 году суд приговорил Кромского к восьми годам лишения свободы, признав виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством.

В 2018 году активиста освободили досрочно, ему уменьшили срок в два раза, засчитав время нахождения в СИЗО, где один день считается за два.

Пока официального заявления о том, в чем теперь обвиняется Кромской, полиция Харькова не сделала.

*Запрещенная в РФ организация.