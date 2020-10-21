Госбюро расследований Украины сообщило о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины по делу о закупке некачественных бронежилетов. Соответствующее сообщение на днях появилось на сайте ГБР

По результатам 13 судебных экспертиз установлено, что более 70% бронежилетов стоимостью 41,6 млн грн (около 100 млн рублей) простреливаются теми видами оружия, от которого должны защищать.

По данным следствия, в апреле 2018 заместитель министра обороны Украины, имя которого не указывается, не остановил прием бронежилетов «Корсар м3с 1-4» достоверно зная, что при намокании в бронежилетах меняется молекулярная структура «кевлара» и он теряет свои пуленепробиваемые свойства.

«Следователи сообщили о подозрении генерал-лейтенанту — бывшему заместителю министра обороны Украины в умышленном невыполнении военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 УК Украины)», — говорится в сообщении.

ГБР объявило подозрение еще одному фигуранту дела о закупке бракованных бронежилетов для ВСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

5 ноября 2019 было сообщено о подозрении пяти высокопоставленным Министерства обороны Украины. О подозрении сообщили 8 фигурантам уголовного производства, среди которых два генерала и основатель предприятия-производителя бронежилетов, который лоббировал через заместителя министра обороны Украины интересы своего предприятия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.