В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий предположил, что в случае победы на выборах Джо Байдена вопросы, связанные с Украиной, доверят либо бывшему постоянному представителю США при ООН Сьюзан Райс, либо бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд: которая раздавала печеньки на Майдане

В бытность вице-президентом кандидат в президенты от демократов курировал в Белом доме украинское направление и нередко летал в Киев. Теперь же многие задаются вопросом, кто будет выполнять эти функции, если он сам станет президентом Соединённых Штатов.

«Я вообще не уверен, что Байдену удастся победить в этой ситуации, но там скамейка достаточно большая, поговаривают, что могут взять в команду Сьюзан Райс, и она может вполне управлять», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. «Я разговариваю с Порошенко чаще, чем с женой». Украина — дар и проклятие Джо Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Во времена администрации Барака Обамы Сьюзан Райс занимала посты советника президента по вопросам национальной безопасности и постоянного представителя США при ООН, а в начале 2000-х годов работала в Brookings Institution — вашингтонском исследовательском институте, который разрабатывал идеологию непослушания и непризнания выборов, так называемой прямой демократии, то есть демократии через улицу. В ходе нынешней избирательной кампании Райс называли в числе наиболее вероятных кандидатов в вице-президенты от демократов.

«Я не исключаю возвращение в том или ином виде возвращение в большую политику Виктории Нуланд в случае победы Байдена. Так или иначе, сам Байден этим заниматься не будет, есть вообще особенность, что Байден вообще заниматься в администрации ничем не будет, но то, что сыночку вернут игрушку, это точно», — добавил Дробницкий.

Виктория Нуланд, которая с 2013 по 2017 годы работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, принимала активное участие в событиях, связанных с украинским направлением. Во время массовых акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов она приехала на Майдан, чтобы пообщаться с активистами. В интервью телеканалу CNN дипломат заявила, что США вложили в развитие демократии на Украине $5 млрд. Большую популярность получил сюжет, как Нуланд раздавала печенье митингующим на Майдане.