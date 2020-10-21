Добиться прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе можно только путем переговоров. Об этом 21 октября в комментарии РИА Новости заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде

«Мы считаем, что война никоим образом не может урегулировать конфликт. Достичь стабильного мира возможно за счет всеобъемлющих переговоров», — сказал представитель Тегерана.

Саид Хатибзаде также добавил, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана и выступал за «снятие оккупации городов этой страны».

МИД Ирана жестко отреагировал на артобстрел из зоны Карабахского конфликта © REUTERS, Press office of Armenian Defense Ministry/PAN Photo/Handout

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.