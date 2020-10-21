«Мы считаем, что война никоим образом не может урегулировать конфликт. Достичь стабильного мира возможно за счет всеобъемлющих переговоров», — сказал представитель Тегерана.
Саид Хатибзаде также добавил, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана и выступал за «снятие оккупации городов этой страны».
Официальный Тегеран, по его словам, ранее предлагал провести отдельные переговоры с участием Ирана, Турции и России по урегулированию конфликта в дополнение к усилиям Минской группы ОБСЕ.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.