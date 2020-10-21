В результате продолжающихся с августа протестов в Белоруссии остро назрела необходимость реформы власти.
«В декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства», — цитирует агентство слова Лукашенко.
Они прозвучали в ходе совещания по актуальным вопросам в Минске. На мероприятии присутствовали руководители правительства, Национального собрания, Верховного суда и администрации президента.
Также были приглашены главы областей и города Минска, силовых ведомств, министерства здравоохранения.
Лукашенко также сказал, что «правительство вчера рассмотрело, возможно, и приняло решение по перспективам развития на будущий год и бюджету будущего года».
Он высказал предположение, что после ноябрьских праздников власти более детально рассмотрят «перспективу будущего года».