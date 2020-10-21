Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в декабре текущего года намерен обсудить подготовку Всебелорусского народного собрания, на котором будут определены задачи развития государства на ближайшие пять лет, сообщает БелТА 21 октября

В результате продолжающихся с августа протестов в Белоруссии остро назрела необходимость реформы власти.

«В декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства», — цитирует агентство слова Лукашенко.

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Также были приглашены главы областей и города Минска, силовых ведомств, министерства здравоохранения.

Лукашенко также сказал, что «правительство вчера рассмотрело, возможно, и приняло решение по перспективам развития на будущий год и бюджету будущего года».

Он высказал предположение, что после ноябрьских праздников власти более детально рассмотрят «перспективу будущего года».