«И я через это прошел»: Зеленский прокомментировал поджог авто журналистов «Схем»
«И я через это прошел»: Зеленский прокомментировал поджог авто журналистов «Схем»
© пресс-служба президента Украины
«Альтернатива.орг» опубликовала видеообращение главного редактора Романа Варшанидзе, записанное возле обгоревшего редакционного помещения.

Он рассказал, что, по словам свидетелей, двое неизвестных разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции.

В помещении обгорели мебель и пол. Редакция и техника не выгорели благодаря соседям, которые смогли до приезда пожарных погасить возгорание.

Это второе преступление, совершенное против местного медиа за неделю. В субботу, 17 октября, Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок.