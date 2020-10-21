Неизвестные подожгли редакцию издания «Альтернатива.орг» в Овидиополе Одесской области. Об этом 21 октября сообщает портал nsju.org

«И я через это прошел»: Зеленский прокомментировал поджог авто журналистов «Схем» © пресс-служба президента Украины Романа Варшанидзе, записанное возле обгоревшего редакционного помещения.

Он рассказал, что, по словам свидетелей, двое неизвестных разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции.

В помещении обгорели мебель и пол. Редакция и техника не выгорели благодаря соседям, которые смогли до приезда пожарных погасить возгорание.

Это второе преступление, совершенное против местного медиа за неделю. В субботу, 17 октября, Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок.