«Альтернатива.орг» опубликовала видеообращение главного редактора Романа Варшанидзе, записанное возле обгоревшего редакционного помещения.
Он рассказал, что, по словам свидетелей, двое неизвестных разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции.
В помещении обгорели мебель и пол. Редакция и техника не выгорели благодаря соседям, которые смогли до приезда пожарных погасить возгорание.
Это второе преступление, совершенное против местного медиа за неделю. В субботу, 17 октября, Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок.