В период действия карантинных мер на Украине в шесть раз чаще женились, чем разводились. К такому выводу пришли специалисты Министерства юстиции страны при изучении статистических данных, результаты ведомство опубликовало на своей странице в Facebook 21 октября

«Начиная с 12 марта до 10 октября зарегистрировали свой брак 107069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16475», — говорится в сообщении министерства. Польский фитнес-клуб стал церковью, чтобы не закрываться на карантин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во вторник, 20 октября, озвучил план ведомства по работе при разных уровнях опасности. Самый последний четвертый уровень будет зафиксирован в стране, если ежедневно коронавирусом будут заражаться 20 и более тысяч человек. Тогда, по словам Степанова, системе уже не хватит ресурсов на лечение всех и медикам придется выбирать, кого спасать.