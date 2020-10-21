«Начиная с 12 марта до 10 октября зарегистрировали свой брак 107069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16475», — говорится в сообщении министерства.
За последние сутки Украина поставила два новых антирекорда. По числу новых заболевших — 6719 и по количеству смертей от вируса — 141. Всего в стране зарегистрировано более 315 тысяч случаев COVID-19, из них почти шесть тысяч — с летальным исходом.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во вторник, 20 октября, озвучил план ведомства по работе при разных уровнях опасности. Самый последний четвертый уровень будет зафиксирован в стране, если ежедневно коронавирусом будут заражаться 20 и более тысяч человек. Тогда, по словам Степанова, системе уже не хватит ресурсов на лечение всех и медикам придется выбирать, кого спасать.