О подозрительных листовках рассказала местная жительница. Она заявила правоохранителям, что на улице Героев Майдана неизвестные расклеивают листовки с сомнительными советами для избирателей.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, полицейские обнаружили двух человек, которые распространяли указанные листовки.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и распространению таких материалов. Они установили, что медицинские работники Черновицкой области не имеют никакого отношения к листовкам.