Неизвестные пугают черновицких пенсионеров листовками о коронавирусе на местных выборах. По городу расклеили листовки, в которых людей старше 50 лет призывают после возвращения с избирательных участков записаться к семейному врачу на осмотр и сдать ПЦР-тест на COVID-19. Об этом 20 октября сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области

«Не коронавирус». Эксперт сказал, по какой причине власть может отменить местные выборы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявила правоохранителям, что на улице Героев Майдана неизвестные расклеивают листовки с сомнительными советами для избирателей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, полицейские обнаружили двух человек, которые распространяли указанные листовки.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и распространению таких материалов. Они установили, что медицинские работники Черновицкой области не имеют никакого отношения к листовкам.