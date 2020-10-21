«Юрист Хантера Байдена связывался с нами по телефону и по электронной почте, он говорил, что ему нужно забрать жесткий диск. Это не какая-то операция российской разведки. Они признали, что это их жесткий диск», — сказал политконсультант Стивен Бэннон, являвшийся ранее помощником президента США Дональда Трампа, в интервью Sky News.
Он добавил, что сторонники Трампа готовы позже опубликовать подтверждающие это данные.
По его словам, с содержимым жесткого диска около двух месяцев назад его ознакомил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который получил устройство от владельца мастерской и магазина компьютеров в штате Делавэр. Бэннон сказал, что мастер является специалистом по деятельности властей КНР и Джулиани привлек его к изучению данных на диске, поскольку они якобы, в частности, касаются деловых связей семьи Байдена с Китаем.