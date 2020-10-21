Бывший руководитель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов 20 октября отреагировал в Facebook на объявление ему подозрения в Офисе генпрокурора

Ранее на сайте Офиса генпрокурора появилась информация о подозрении чиновника в злоупотреблении полномочиями, в результате чего в бюджет не поступило около 2,2 млрд гривен.

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«В офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом «АрселорМиттал»… Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказы политиков», — заявил он.

Верланов назвал обвинения «образцом юридического трэша» и пообещал защищать себя и те реформы, «ради которых пришел на государственную службу».

В следующей записи в Facebook Верланов сообщил, что находится в официальном отпуске как государственный служащий Государственной налоговой службы вне штата и еще не уволен.