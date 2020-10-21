Министерство иностранных дел Украины призывает мир усилить давление на Российскую Федерацию для прекращения якобы систематического нарушения ею международного права в киберпространстве, говорится на сайте МИД Украины 20 октября

СБУ отчиталась об отраженных кибератаках на госорганы © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Майка Помпео о якобы причастности чиновников Государственного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) к киберпреступлениям.

«Украина полностью доверяет обнародованным Министерством юстиции США результатам расследования и обвинению шести сотрудников российского Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в совершении ряда кибератак по всему миру, в частности в Украине, США, Франции, Грузии и Южной Корее», — говорится в сообщении МИД Украины.

В украинском ведомстве считают, что деятельность РФ в киберпространстве «демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности». В МИД Украины также уверены, что Россия должна быть привлечена за это к ответственности.

Официальные обвинения офицерам ГРУ России в причастности к якобы организации международных хакерских атак правительство США выдвинуло во вторник, 20 октября. Россиян обвиняют в распространении опасных вирусных программ, которые привели к миллиардным убыткам.

По данным американских СМИ, хакеры нанесли урон международным корпорациям, политическим кампаниям, правительствам разных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинение как не соответствующее действительности.

«Категорически отвергаем подобного рода домыслы. Российские государственные структуры не имеют никакого отношения к вредоносной деятельности в интернете, как это пытаются представить в Вашингтоне. Очевидно, что за этим стоят соображения конъюнктурного политического характера, стремление русофобских сил в США "поддерживать на плаву" тему "российской угрозы" в самый разгар предвыборной президентской кампании», —сказала она.