Видео, где он танцует цыганочку, распространилось в соцсетях неделю назад. По словам Кияновского, он сплясал после того, как три недели проболел коронавирусом. В день, когда записали видео, ему посвятили песню.
«Тая посвятила мне песню, она цыганская… Моему выздоровлению и получилась дикая смесь лезгинки и цыганочки», — объяснил Кияновский.
Кандидат также пообещал разучить чечетку, чтобы станцевать ее после выхода во второй тур.
Артем Кияновский — кандидат на должность городского головы Херсона от «Нашего края», действующий депутат горсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь». С 1991 года работает директором Школы гуманитарного труда — учебно-воспитательного комплекса Херсонского областного совета. Кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования Украины. Впервые стал депутатом Херсонского горсовета в 2002 году.