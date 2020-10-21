Кандидат в мэры Херсона Артем Кияновский 20 октября в ходе прямого эфира, опубликованного на его странице в Facebook, объяснил танцы перед избирателями

На Украине депутат станцевал для избирателей - видео © "Мост"

«Тая посвятила мне песню, она цыганская… Моему выздоровлению и получилась дикая смесь лезгинки и цыганочки», — объяснил Кияновский.

Кандидат также пообещал разучить чечетку, чтобы станцевать ее после выхода во второй тур.

Артем Кияновский — кандидат на должность городского головы Херсона от «Нашего края», действующий депутат горсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь». С 1991 года работает директором Школы гуманитарного труда — учебно-воспитательного комплекса Херсонского областного совета. Кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования Украины. Впервые стал депутатом Херсонского горсовета в 2002 году.