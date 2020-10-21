Стать дружинником может любой гражданин Белоруссии, которому исполнилось 18 лет. В награду добровольцы получат отгулы и материальное поощрение.
Отличительным знаком народных дружинников будут красные повязки. С нарушителями порядка они будут проводить профилактические беседы.
Помогать милиции активисты будут предположительно с 18.00 до 22.00. Будут ли народные дружины участвовать вместе с милицией в разгоне массовых акций противников президента Александра Лукашенко, в сообщении не уточняется.
Как сообщалось ранее, 25 октября истекает срок ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту.
Если требования оппозиции, среди которых отказ от власти, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах, выполнены не будут, Тихановская обещает начать общенациональную забастовку с 26 октября.