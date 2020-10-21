Помогать белорусским милиционерам охранять общественный порядок на городских улицах будут народные дружины, укомплектованные добровольцами. Об этом сообщил телеканал ONT News

Эксперт объяснил, зачем белорусской оппозиции понадобились экстремисты © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Отличительным знаком народных дружинников будут красные повязки. С нарушителями порядка они будут проводить профилактические беседы.

Помогать милиции активисты будут предположительно с 18.00 до 22.00. Будут ли народные дружины участвовать вместе с милицией в разгоне массовых акций противников президента Александра Лукашенко, в сообщении не уточняется.

Как сообщалось ранее, 25 октября истекает срок ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту.

Если требования оппозиции, среди которых отказ от власти, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах, выполнены не будут, Тихановская обещает начать общенациональную забастовку с 26 октября.