Эксперт объяснил, зачем белорусской оппозиции понадобились экстремисты
Эксперт объяснил, зачем белорусской оппозиции понадобились экстремисты
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Стать дружинником может любой гражданин Белоруссии, которому исполнилось 18 лет. В награду добровольцы получат отгулы и материальное поощрение.

Отличительным знаком народных дружинников будут красные повязки. С нарушителями порядка они будут проводить профилактические беседы.

Помогать милиции активисты будут предположительно с 18.00 до 22.00. Будут ли народные дружины участвовать вместе с милицией в разгоне массовых акций противников президента Александра Лукашенко, в сообщении не уточняется.

Как сообщалось ранее, 25 октября истекает срок ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту.

Если требования оппозиции, среди которых отказ от власти, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах, выполнены не будут, Тихановская обещает начать общенациональную забастовку с 26 октября.