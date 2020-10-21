Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к депутатам Верховной Рады, заявил, что недоволен работой правоохранительных органов.
По словам Руслана Бортника, второй генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, глава МВД Арсен Аваков и судебная система контролируются Зеленским.
«То есть спустя два года нахождения у власти Зеленскому уже должно быть неудобно критиковать эту вертикаль. Но это позволяет сыграть в игру «царь хороший — бояре плохие». Действительно, ни одно резонансное уголовное дело не завершено, ни один из топ-коррупционеров не привлечен сегодня к ответственности», — рассказал политолог.
Собеседник издания добавил, что наказать топ-коррупционеров не удается из-за отсутствия политической воли, низкого профессионализма и высокой коррумпированности правоохранительных структур.
Полностью интервью можно прочитать здесь.