Критикуя правоохранительную систему Украины за отсутствие посадок коррупционеров, президент Владимир Зеленский пытается снять ответственность с себя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Руслан Бортник: Заявленная Зеленским «Крымская платформа» станет инструментом давления на Россию © Facebook, Ruslan Bortnik Владимир Зеленский, обращаясь к депутатам Верховной Рады, заявил, что недоволен работой правоохранительных органов.

По словам Руслана Бортника, второй генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, глава МВД Арсен Аваков и судебная система контролируются Зеленским.

«То есть спустя два года нахождения у власти Зеленскому уже должно быть неудобно критиковать эту вертикаль. Но это позволяет сыграть в игру «царь хороший — бояре плохие». Действительно, ни одно резонансное уголовное дело не завершено, ни один из топ-коррупционеров не привлечен сегодня к ответственности», — рассказал политолог.

Собеседник издания добавил, что наказать топ-коррупционеров не удается из-за отсутствия политической воли, низкого профессионализма и высокой коррумпированности правоохранительных структур.

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