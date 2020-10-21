В текущем году депутата Стрихарского обвинили в драке, которую по данным следствия, он учинил в ресторане, находясь в нетрезвом состоянии.
После публикации этой информации в СМИ появились данные еще об одном уголовном деле, заведенном против депутата.
Из опубликованной копии материалов уголовного дела следует, что Стрихарский, находясь на своей яхте, принудил потерпевшего к оральному сексу. Правда, из соображений анонимности данные пострадавшей стороны скрыты.
Примечательно, что произошел этот инцидент в мае 2016 года и известно, что заявление в полицию о факте насилия было подано в тот же день.
Местные выборы на Украине должны состояться уже через четыре дня — 25 октября.
Андрей Стрихарский вступил в должность депутата Верховной Рады (ВР) 29 августа 2019 года, является членом Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В 2019 году Стрихарский претендовал на звание заслуженного строителя Украины.