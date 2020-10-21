В сети появился документ, из которого следует, что против депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Андрея Стрихарского возбуждено уголовное дело по факту совершения сексуального насилия. Копию материалов дела опубликовал портал Znaj.ua 21 октября

В текущем году депутата Стрихарского обвинили в драке, которую по данным следствия, он учинил в ресторане, находясь в нетрезвом состоянии.

После публикации этой информации в СМИ появились данные еще об одном уголовном деле, заведенном против депутата.

Украинский депутат-убийца снова собрался во власть © скриншот видео Ігор Рудич

Примечательно, что произошел этот инцидент в мае 2016 года и известно, что заявление в полицию о факте насилия было подано в тот же день.

Местные выборы на Украине должны состояться уже через четыре дня — 25 октября.

Андрей Стрихарский вступил в должность депутата Верховной Рады (ВР) 29 августа 2019 года, является членом Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В 2019 году Стрихарский претендовал на звание заслуженного строителя Украины.