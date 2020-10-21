Российский пародист Максим Галкин 16 октября опубликовал на своей странице в Instagram ролик на украинском языке, в котором он предстает в образе президента Украины Владимира Зеленского. На видео шоумен озвучил свою юмористическую версию «пяти вопросов».
«Я хочу обратиться к одному пародисту, как мне всегда казалось — Максиму Галкину. Дорогой Максим, я посмотрел твое последнее видео. Мне очень понравилось. Я так смеялся, что аж три раза подпрыгнул, скурил все свои IQOS. Это было очень смешно. Я только не понял одного: кого ты там пародировал?», — заявил Великий в образе Зеленского.
Великий раскритиковал Галкина за некачественную, по его мнению, пародию, а также предложил ему «маленький мастер-класс за большие деньги» от своего «большого друга Юрия Великого».
Ранее Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении числа нардепов, легализации медицинского каннабиса и использовании гарантий безопасности Будапештского меморандума.