Подписчики украинского блогера Дмитрия Стужука обнаружили, что одной из публикаций до своей смерти от осложнений коронавирусной инфекции он напророчил себе проблемы с сердцем, передает 21 октября Znaj.ua

Известный украинский блогер Дмитрий Стужук после поездки в Турцию скончался 16 октября в Киеве от осложнений, вызванных коронавирусом. Его жена София Стужук сообщила, что у Дмитрия были проблемы с сердцем.

Умершего от коронавируса украинского блогера похоронили в закрытом гробу © Instagram Дмитрий Стужук

«У меня мороз по коже», «Сердце и не выдержало», «Фатальное фото», «Очень знаково получилось», «Нельзя было такое фото делать», «Это совпадение, но фото впечатляет! Пусть земля тебе будет пухом, Дмитрий», — написали в комментариях к записи.