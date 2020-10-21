Известный украинский блогер Дмитрий Стужук после поездки в Турцию скончался 16 октября в Киеве от осложнений, вызванных коронавирусом. Его жена София Стужук сообщила, что у Дмитрия были проблемы с сердцем.
Подписчики блогера заметили, что летом Стужук опубликовал примечательную фотосессию. На снимках он словно измазан кровью и «вырывает» из своей груди сердце.
«У меня мороз по коже», «Сердце и не выдержало», «Фатальное фото», «Очень знаково получилось», «Нельзя было такое фото делать», «Это совпадение, но фото впечатляет! Пусть земля тебе будет пухом, Дмитрий», — написали в комментариях к записи.