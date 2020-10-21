Жапаров пообещал не менять статус русского языка на встрече с послом России в Киргизии Николаем Удовиченко.
«Садыр Жапаров заверил, что в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, русский язык останется официальным языком и его статус никто не намерен менять. В данном контексте выразил просьбу увеличить количества учителей русского языка для обучения граждан, проживающих в селах Кыргызстана.
Киргизия является единственным государством в Центральной Азии, где за русским языком в Конституции закреплен статус официального языка.
По словам руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, киргизские мигранты за счет знания русского языка и культуры занимают наиболее экономически выигрышные ниши на российском рынке труда.