В мае текущего года стало известно, что протоиерей заразился COVID-19, через несколько недель в СМИ появлялась информация о том, что он выздоровел и «возвращается в строй». Однако позже он сложил с себя полномочия председателя комиссии.
В конце сентября помощница Смирнова заявила, что священнослужитель попал в больницу, но «все под контролем». В отдельных СМИ появлялась информация о том, что новая госпитализация протоиерея связана с заболеванием головного мозга.
Дмитрий Смирнов получил широкую известность своими громкими высказываниями. Например, о том, что женщины, живущие в гражданском браке — бесплатные проститутки, а девочкам не нужно ходить в школу. Говорил протоирей и о коронавирусе, что эта болезнь призвана открыть в людях лучшие качества.