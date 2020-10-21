Экс-председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, детства и материнства, протоиерей Дмитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет. Информация об этом появилась в Telegram-канале секретаря Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василия Рулинского 21 октября

В мае текущего года стало известно, что протоиерей заразился COVID-19, через несколько недель в СМИ появлялась информация о том, что он выздоровел и «возвращается в строй». Однако позже он сложил с себя полномочия председателя комиссии.

Победивший коронавирус протоиерей Дмитрий Смирнов снова госпитализирован © Мультиблог протоиерея Дмитрия Смирнова

Дмитрий Смирнов получил широкую известность своими громкими высказываниями. Например, о том, что женщины, живущие в гражданском браке — бесплатные проститутки, а девочкам не нужно ходить в школу. Говорил протоирей и о коронавирусе, что эта болезнь призвана открыть в людях лучшие качества.